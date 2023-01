Wann denn? Termine finden und dazu einladen mit Kulibri Termine finden und Antworten zur Partyeinladung sammeln – das soll die kostenlose Webanwendung Kulibri vereinfachen. Dank eingebauter To-do-Liste behalten die Teilnehmer und der Initiator wichtige Aufgaben im Blick. Von Anke Brandt

Die Mitarbeitergespräche stehen an und das kommende Sommerfest ist zu planen. Da heißt es im Vorfeld: Termine mit vielen verschiedenen Kollegen abgleichen. Das geht mit dem Webdienst Kulibri, der zudem eine Abstimmungsfunktion mitbringt, mit der man beispielsweise eine Location oder das nächste Reiseziel bestimmt.

Wer nicht will, muss sich nicht registrieren. Die Daten landen laut Anbieter auf Servern in Deutschland und werden nicht an Dritte weitergegeben. Spätestens, wenn man Kulibri häufiger nutzen will, lohnt es sich, ein Konto anzulegen. Dann listet die Anwendung alle Abstimmungen im Dashboard auf. Zusätzlich zur kostenlosen Version gibt es Kulibri Premium, das jährlich 24 Euro kostet. Es lohnt vor allem für Firmen, die ihre Logos und Designs einbinden, sowie viele Punkte auf die To-do-Liste schreiben wollen. In der kostenlosen Version finden maximal zehn Aufgaben Platz.