Bild: Lenovo Mobile Jahresvorschau Notebooks: Hardware und Konzepte für 2023 Auf der Technikmesse CES enthüllten AMD, Intel und Nvidia neue Mobilchips und Notebookhersteller die damit bestückten Geräte. Der Jahrgang 2023 bringt am oberen Ende starke CPUs und GPUs für große Gamingnotebooks; für Normalo-Laptops gibt es hingegen nur ein wenig Auffrischung unter neuem Label. Aufsehen erregen außergewöhnliche Bauformen mit besonderen Bildschirmen. Von Florian Müssig

Die Technikmesse CES läutet Anfang Januar in Las Vegas traditionell das neue Hardwarejahr ein – so auch 2023: Für Notebooks wurde fast der gesamte Fahrplan bis Jahresende gezeigt. Bei den CPUs und GPUs setzt sich der Trend fort, dass es mit den neuen Chipgenerationen einen ordentlichen Performancezuwachs gibt. Wer also tragbare Geräte mit den stärksten Modellen kauft, stößt schnell in neue Leistungssphären vor. Das Leistungsplus wird aber durch die Bank mit einem höheren Energieeinsatz erkauft, was weder angesichts der derzeitigen Energiekrise noch hinsichtlich des Konzepts „Notebook“ als mobiles und vornehmlich energieeffizientes Stückchen Hardware Sinn ergibt – aber der Reihe nach.

Groß, größer, Gaming-Notebook: Mehrere Hersteller verpacken spieltaugliche Hochleistungschips in diesem Jahr in ausladende Gehäuse, die wie das abgebildete Acer Predator Helios 18 Bildschirme mit 18 Zoll Diagonale beherbergen. Bild: Acer

Das dicke Ende kommt zuerst

Intel gab auf der CES den Startschuss für die dreizehnte Core-i-Generation. Technisch spannend ist an deren oberen Ende die Baureihe HX für besonders rechenstarke Notebooks. Solche Prozessoren verheizen nominell 55 Watt (und kurzzeitig noch viel mehr), doch im Gegenzug bekommt man wie bei Desktop-PCs bis zu 8 P- und bis zu 16 E-Kerne (siehe dazu auch den Artikel auf S. 45). Den Vollausbau gibt es nur als Core i9, diesen aber gleich in drei Varianten (13980HX, 13950HX, 13900HX), die sich irrsinnigerweise kaum unterscheiden.