Bild: Andreas Martini Digital statt Plastik Karten digitalisieren für mehr Platz im Portemonnaie Früher war es Kleingeld, heute bringen Karten das Portemonnaie zum Platzen. Wenn Sie Ihre Karten digitalisieren, haben Sie sie immer auf dem Handy dabei – und gleichzeitig auch ein Backup. Wir erklären, mit welchen Apps das datenschutzfreundlich gelingt. Von Wilhelm Drehling

Beim Verlassen der Wohnung fährt die Hand noch mal prüfend in die Tasche: Schlüssel? Check. Handy? Check. Portemonnaie? Huch, fast vergessen. Ärgerlich, wenn man tatsächlich etwas vergisst und im Geschäft oder bei der Fahrtkartenkontrolle in die leere Tasche fasst. Wäre es da nicht schöner, ein Backup von Karten auf dem Handy zu haben, damit ein vergessenes Portemonnaie nicht den Tag ruiniert? Spinnt man den Gedanken weiter, stellt sich die Frage: Kann man komplett auf das Portemonnaie verzichten?

Kartentürme

Die Frage müssen wir leider schnell mit nein beantworten. Es gibt Karten wie den Personalausweis oder den Führerschein, die in Deutschland derzeit nicht digitalisierbar sind (siehe Seite 28). Doch bis auf diese und ein paar weitere Ausnahmen können Sie fast alle Karten sicher in Ihrem Handy verstauen. Zu diesem Zweck haben wir unsere Portemonnaies genau angesehen und die Plastikkarten darin in die Gruppen Bezahlkarten, Kundenkarten und Personaldokumente eingeteilt. Jeden dieser Haufen bändigen Sie mit einem eigenen Vorgehen, beschrieben in den folgenden Artikeln. Dabei achten wir darauf, dass die empfohlenen Apps sorgsam mit Ihren privaten Daten umgehen.