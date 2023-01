Das neue Klein Sieben kompakte Oberklasse-Smartphones im Test Smartphones mit 4-Zoll-Displays und Oberklasse-Ausstattung gibt es nicht mehr. Doch eine Handvoll kompakter Geräte für hohe Ansprüche haben wir trotzdem noch gefunden. Ob Akkulaufzeit, Kameras oder Displays: Die Kleinen brillieren, jedes auf seine Art. Von Robin Brand

Alles eine Frage der Perspektive: Was vor fünf Jahren bei Smartphones als groß galt, ist heute fast schon klein. In unserem Jahresbesten-Überblick wogen damals alle weniger als 200 Gramm, eines gar nur 140 Gramm. In Sachen Displaygröße setzte ein Smartphone mit 6,3 Zoll den Superlativ, die anderen reihten sich mit Bildschirmdiagonalen zwischen 5,2 und maximal 6 Zoll dahinter ein, und dennoch gingen die Geräte als „große Brüder“ durch [1]. Dieses Jahr brachten die Jahresbesten im Schnitt mehr als 200 Gramm auf die Waage, die meisten von ihnen waren mit 6,7- respektive 6,8-Zoll-Display ausgestattet [2] – und eine Frage erreichte uns im Nachgang häufig: Gibt es das auch in klein?

Die kleinen Smartphones von heute sind mittlerweile größer als das, was man 2017 als „großen Bruder“ bezeichnete. Bildschirme unter 6 Zoll gibt es in der Oberklasse selten. Doch immerhin haben wir sieben Smartphones gefunden, die ein zumindest einigermaßen kompaktes Gehäuse mit Oberklasse-Ausstattung in Einklang bringen. Leichter als 180 Gramm, kürzer als 15,5 Zentimeter und aktuell – sprich erschienen im Jahr 2022 – sollten die Geräte für diesen Test sein. Apples iPhone 14 erfüllt diese Vorgabe genauso wie Asus mit dem Zenfone 9, Google mit dem Pixel 6a, Samsungs Galaxy S22 und das Xiaomi 12X. Wildcards erhalten das 2021 erschienene iPhone 13 Mini und das Sony Xperia 5 IV; das Mini, das 2022 keine Neuauflage erhielt, weil es tatsächlich als einziges eben das ist: mini. Im hausinternen Vergleich erscheint es uns attraktiver als das iPhone SE, das im größeren Gehäuse einen kleineren Bildschirm beherbergt. Eine andere Vorgabe reißt das Sony Xperia 5 IV: Es übersteigt unsere 15,5-Zentimeter-Grenze um einen Millimeter, ist aber besonders schmal und deswegen gut einhändig bedienbar. Obwohl alle Smartphones Oberklasse-Hardware wie helle Bildschirme, potente Kameras und schnelle Prozessoren mitbringen, unterscheidet sich ihr Preis erheblich. Das Pixel 6a bildet den Einstieg mit Preisen ab 350 Euro. Je nach Ausstattung fast 1400 Euro kostet das iPhone 14. Faltbare Smartphones, die zumindest zusammengeklappt besonders kompakt ausfallen, bleiben außen vor, da wir ihnen gerade einen Prüfstand gewidmet haben [3].