Durch die Hintertür Das Windows-Konto „Administrator“ reaktivieren Ausgerechnet jenes Nutzerkonto ist defekt, das als einziges über Administratorrechte verfügt? Für solche Fälle steckt in jeder Windows-Installation ein spezielles Konto namens „Administrator“. Sie müssen es allerdings zuerst aktivieren. Unser c’t-Notfall-Windows hilft. Von Axel Vahldiek

c't kompakt Das Konto „Administrator“ ist ausdrücklich nur für Notfälle gedacht, etwa wenn alle anderen Konten mit Admin-Rechten defekt sind.

Das Aktivieren gelingt mit dem c’t-Notfall-Windows mit wenigen Mausklicks

Sie sollten das Konto nicht im Alltag verwenden. Denn wenn es beschädigt wird, haben Sie kein weiteres Konto mehr in Reserve.

Kann ja mal passieren: Wenn Sie sich wegen eines vergessenen Kennworts nicht mehr an Windows anmelden können, setzen Sie das Kennwort Ihres Nutzerkontos einfach mit dem c’t-Notfall-Windows zurück. Wie das Schritt für Schritt geht, stand gerade erst in [1]. Kniffliger wird es, wenn es nicht am Kennwort liegt, sondern beispielsweise an demolierten, kontospezifischen Systemdateien, schiefgegangenen Updates oder aus dem Ruder gelaufenen Reparaturversuchen ganz anderer Probleme. In solchen Fällen kann das Konto irreparablen Schaden nehmen, und eine der Folgen davon ist, dass eine Anmeldung daran nicht mehr funktioniert. Dann bleibt nur das Erstellen eines Ersatzkontos. Noch ärgerlicher ist es, wenn es ausgerechnet das einzige Konto mit Administratorrechten trifft. Denn zum Erstellen des Ersatzkontos sind, Sie ahnen es, ausgerechnet jene Admin-Rechte erforderlich, die gerade fehlen.

Wenn Sie dann kein vollständiges, geprüftes und aktuelles Backup zum Wiederherstellen des PCs besitzen und eine Neuinstallation ebenfalls nicht infrage kommt, ist dennoch nicht alles verloren. Denn für solche Fälle steckt in Windows ein zusätzliches Nutzerkonto mit Admin-Rechten. Es heißt „Administrator“. Standardmäßig kommen Sie jedoch nicht dran, weil es deaktiviert ist.