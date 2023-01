Zahlen, Daten, Fakten Emojis und Emoticons

Was ist nur aus dem Smiley geworden? So eindeutig seine Aussage auch mal gewesen ist, so sehr ist er dem simplen Gute-Laune-Symbol entwachsen. Mehrere tausend Abwandlungen gibt es mittlerweile, viele davon längst ohne auch nur eine entfernte Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Smiley. Dabei reicht die Geschichte der „Strichmännchengesichter“ sogar noch weiter zurück, und manche Forscher sehen auch in manchen eigenartigen Zeichenkombinationen früher Drucke die ersten Emoticons. Während sich Emoticons vielfach aus Zeichen gewöhnlicher Schriften zusammensetzen lassen, bilden Emojis eine ganz eigene Klasse. Mittlerweile stehen Emojis als Unicode-Version 15.0 vor der Haustür. Weil Geräte- und Software-Anbieter die Vorgaben aber – wie Fonts bei Schriften – teils sehr kreativ umsetzen, sind einige Emojis auf verschiedenen Geräten unterschiedlich deutbar. Daraus erwachsen auch Missverständnisse. (mil@ct.de)