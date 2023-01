Kalte Dusche Videostreamingdienst Paramount+ mit ernüchterndem Start Das Hollywood-Studio Paramount ist mit seinem Abo-Videostreamingdienst hierzulande spät dran, will es nach eigenen Angaben aber unter die Top 4 schaffen. Dass dies auf Anhieb klappt, bezweifeln wir in Anbetracht dessen, was der Dienst aktuell bietet. Von Nico Jurran

Paramount+ startete Anfang Dezember als der vorerst letzte Abo-Videostreamingdienst eines großen Hollywoodstudios in Deutschland – und das durchaus ambitioniert: Die hiesige Streaming-Chefin Sabine Anger erklärte in einem „Welt“-Interview, es hier in die oberste Liga der Streamingdienste schaffen zu wollen – vor Sky und Apple TV+ und zumindest direkt hinter Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ (siehe Vergleichstest auf Seite 52).

Paramount+ Deutschland ist etwas anders als der US-Dienst: Der bietet je einen Tarif mit und ohne Werbung an, zudem ein Bundle mit Live-TV-Streams des konzerneigenen Bezahlsenders Showtime. Hier gibt indes nur einen Tarif für 7,99 Euro pro Monat für alle Inhalte und ohne Werbung – mit bis zu drei Streams parallel, aber ohne Live-TV.