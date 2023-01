Freiheit zum Einstecken Nachrüst-eSIM für Smartphones & Co. eSIM-Funktion, auch ohne Android-Topmodell, verspricht die Firma TelcoVillage. Deren eSIM.me getaufte Hardware-eSIM sieht wie eine klassische SIM aus und schluckt bis zu 15 eSIM-Profile, hinzugefügt per Android-App. Ob das ein eSIM-fähiges Smartphone wirklich ersetzt, haben wir ausprobiert. Von Andrijan Möcker

Wer außerhalb des europäischen Gratisroamings reisen will, stellt schnell fest, wie teuer und kompliziert es werden kann, wenn das Smartphone keine eSIM hat.

Die eSIM.me von TelcoVillage stellt eine Alternative dar. Sie steckt man wie eine Hardware-SIM ins Smartphone und beschreibt sie über eine Android-App mit eSIM-Profilen. Dabei ist sie auch für iOS-Geräte, Mobilrouter und andere Mobilfunkgeräte interessant: Das zuletzt per App aktivierte eSIM-Profil bleibt auch beim Entnehmen der eSIM.me aktiv und ist somit in beliebigen Mobilfunkgeräten nutzbar. Die Einschränkung auf Android bezieht sich lediglich auf das Verwalten – also Hinzufügen, Aktivieren, Wechseln und Löschen – von eSIM-Profilen. Dafür nutzt der Hersteller eine SIM-Schnittstelle, die nur unter Android für Apps zugänglich ist.