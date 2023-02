Broogle-Boxen

Musiksystem LE von Braun im Test

Die Marke Braun verbindet man heutzutage eher mit Bartpflegeprodukten für den wohlsituierten Herren ab 40. Das Musiksystem LE hingegen knüpft an die Tradition von Musik- und Hi-Fi-Produkten im Bauhaus-Design an, mit denen das Unternehmen bis in die 80er-Jahre Designgeschichte geschrieben hat.

Von Sven Hansen