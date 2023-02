Renovierung erfolgreich Warum man mit Giropay nun besser zahlt als mit PayPal oder Kreditkarten Giropay, das Bezahlsystem deutscher Banken und Sparkassen, hat sich neu erfunden. Es ist schneller, günstiger und vor allem datensparsamer als PayPal und Kreditkarten. Wir erklären die Vorzüge des Systems und warum wir einen Umstieg empfehlen. Von Tobias Weidemann

c't kompakt Im neuen Giropay haben deutsche Banken und Sparkassen ihre bisher schwerfälligen Dienste Paydirekt und Giropay zusammengelegt und de facto neu erfunden.

Zahlungen funktionieren in Onlineshops nun sogar einfacher als mit PayPal & Co., bieten aber ein viel besseres Datenschutzniveau und zukünftig sogar eine digitale Girocard.

Damit könnten die Deutschen auch die Abkündigung von Maestro teilweise auffangen, mit der Mastercard die Girocard unter Druck setzt – zumal Giropay weitere Funktionen bekommen soll.

Klick-klick. Ihre neuen Klamotten liegen im Warenkorb, nun geht es an die virtuelle Kasse. Aber welche Bezahlart soll es sein? Neben bekannten und komfortablen Vertretern wie PayPal und Kreditkarte oder auch Rechnung und Lastschrift steht in einigen Shops „Giropay“ zur Auswahl. Sie haben bisher einen Bogen um dieses Feld gemacht? Damit sind Sie nicht allein: Vielen Kunden war das Bezahlverfahren entweder zu umständlich oder sie kannten es nicht einmal. Denn nur vergleichsweise wenige Händler und Marktplätze bieten es bisher überhaupt an – während PayPal, Visa und Mastercard der Standard sind.

Das wollen viele deutsche Banken und Sparkassen nun ändern. Deshalb haben sie Giropay mit dem ebenfalls verschmähten hauseigenen Bezahldienst Paydirekt zusammengelegt und gründlich renoviert: Das Ganze firmiert jetzt nur noch unter dem Namen „Giropay“. Insbesondere den Bezahlprozess haben die Kreditinstitute stark vereinfacht und eine neue Smartphone-App dafür entwickelt. Damit können Kunden zukünftig sogar online per Girocard shoppen; bisher konnten sie mit der Karte nur an der Ladenkasse zahlen. Wir haben uns das neue Giropay angesehen und nach Hintergründen und weiteren Plänen gefragt.