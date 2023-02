Bild: Albert Hulm

Bergungsmission

Bei lebensgefährlichen Einsätzen im All stellt sich heraus, was echt ist. Das Vordergründige verliert an Bedeutung. Menschliche Sinne, Sensordaten, technische Systeme, Kommunikation, Gewinn und Verlust, Wahrheit und Lüge – auf bizarre Weise kann sich das alles unter höchstem Druck neu ordnen und überraschende Verbindungen hervorbringen.

Von Jol Rosenberg