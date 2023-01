Bild: Sebastian Müller Ich habe steckerfertig Balkonkraftwerke: der aktuelle Stand Kleine 600-Watt-Photovoltaikanlagen, die den Strombezug von Haus oder Wohnung senken, sind im Massenmarkt angekommen und keine Spielerei exklusiv für Technikinteressierte mehr. Bürokratische Hürden stehen noch immer im Weg, doch in zentrale Diskussionen kam zum Jahreswechsel frischer Wind. Zeit für eine Bestandsaufnahme. Von Jan Mahn

c't kompakt Photovoltaikanlagen bis 600 Watt dürfen auch Laien anschließen – jetzt fordert auch der VDE, die Grenze auf 800 Watt zu erhöhen.

Im Jahr 2022 wurden die Geräte zum Massenphänomen. Über 100.000 Anlagen sind bereits bei der Bundesnetzagentur angemeldet.

Zum Jahreswechsel entfiel die Umsatzsteuer auf die Anschaffung, der Kauf lohnt sich jetzt schneller.

Vierzig Millionen Haushalte gibt es laut Statistischem Bundesamt in Deutschland, also schätzungsweise auch so viele Kühlschränke. Ähnlich hoch ist die Anzahl an Breitbandanschlüssen – laut Daten der Bundesnetzagentur dürften an 37 Millionen Internetzugängen ungefähr so viele Router rund um die Uhr laufen. Zusammen mit Smart-Home-Gerätschaften und Standby-Verbrauchern, vor allem aus dem Hi-Fi- und Unterhaltungsbereich, machen sie den Grundverbrauch privater Haushalte aus – in großen Häusern kommen weitere Kleinverbraucher wie Klingeltrafos dazu. Selbst in einer einfach ausgestatteten Wohnung kommen schnell 100 Watt zusammen, die sie zu jeder Tages- und Nachtzeit aus dem Netz bezieht. Im Jahr sammeln sich so 875 Kilowattstunden an. Energie, für die man nach der letzten Preiserhöhungsrunde der Versorger bei 45 Cent pro Kilowattstunde knapp 400 Euro bezahlen muss.

Im Jahr 2022, das sicher noch lange wegen der rapiden Energiepreissteigerungen in Erinnerung bleiben wird, erlebte deshalb eine Idee ihren Durchbruch, die vorher nur einer an Umweltschutz und Energiethemen interessierten Minderheit ein Begriff war: Das Balkonkraftwerk schaffte den Sprung aus der Nische in den Massenmarkt. Im Amtsdeutsch heißen die Geräte „steckerfertige Erzeugungsanlage“, anderen sind sie als Mini-PV oder Guerilla-PV bekannt.