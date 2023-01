Zahlen, Daten, Fakten Elektroschrott und Recycling

Ende 2022 befragte Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom telefonisch 1003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren zu ihrem Umgang mit ausrangierten Geräten und Elektroschrott. Die repräsentative Umfrage ergab: Aktuell horten die Deutschen daheim rund 210 Millionen ungenutzte Handys oder Smartphones sowie 49 Millionen ausrangierte Laptops und 26 Millionen Tablets.

Immerhin 44 Prozent der Befragten gaben an, ein Altgerät verschenkt oder verkauft zu haben. Bei Entsorgung und Recycling hapert es. Ab und an landet ein Altgerät sogar im Hausmüll. Durch sachgerechtes Recycling ließen sich seltene Erden, aber auch andere wertvolle Stoffe zurückgewinnen: Allein 3 Tonnen Gold liegen – versteckt in den Altgeräten – laut Bitkom in deutschen Haushalten herum.