Mülltonnen-Ampel als Gedächtnisstütze

In Heft 1/2023 riefen wir dazu auf, uns Projektideen zu schicken, um per API die Abfuhrdaten für verschiedene Müllsorten abzurufen. Zwei Sets aus 3D-gedruckter Mülltonnen-Ampel und passenden RGB-LEDs warteten auf Gewinner.

Die 3D-gedruckte halbtransparente Mülltonne erstrahlt mittels RGB-LED am Abend vor dem Abholtermin in der Farbe der jeweiligen Tonne und wirkt so als Erinnermich.

Unsere beiden Gewinner sandten zwei recht unterschiedliche Ideen ein. Steffen Zimmermann entwickelt als Open-Source-Projekt eine Home-Assistant-Integration via Python, in der er versucht, die Daten für möglichst viele Landkreise respektive Entsorger einzubinden (siehe ct.de/ytbp). Sein Projekt besteht aus einem generischen und einem speziellen Teil. Der generische Teil integriert die Daten in Home Assistant und kann auch bestimmte Müllsorten „ausblenden“. Der andere Teil des Codes besorgt die Abfuhrtermine von den jeweiligen Quellen, von denen Zimmermann nach eigenen Angaben bereits mehr als 40 aus deutschen Ortschaften und mehr als 130 weltweit abfragt. Man kann auch einfach neue Datenquellen, also Städte, Gemeinden oder Entsorgungsunternehmen einbinden. Mit diesem Projekt und einem Controller etwa auf Basis von ESPHome kann man prinzipiell eine Mülltonnen-Ampel basteln ohne zu programmieren.

Zimmermann weist darauf hin, dass es je nach Gemeinde schwierig sein kann, an die Abfuhrdaten zu kommen. Die Hindernisse reichen von einem erforderlichen Kundenkonto über Cookies und die Bindung an eine HTTP-Session bis hin dazu, dass man die nötigen Termin nur mit Data Scraping von HTML-Seiten beziehen kann. An Captcha-Kontrollen für Seitenaufrufe sei er hingegen bislang gescheitert. Um die Server der Entsorger nicht zu überlasten, lässt er die Abfuhrtermine nachts mit einem zufälligen Zeitversatz von bis zu 60 Minuten abrufen, sodass nicht alle Nutzer seines Projekts zugleich auf die Server zugreifen.