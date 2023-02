Mehrzweck-Zentrale Smart-Home-System Gigaset Elements im Test Dank frischer Komponenten und neuer Software kann man mit dem Elements-System von Gigaset nun auch Energie sparen oder alleinstehende Senioren überwachen. Doch bei der Anbindung ans smarte Heim ist noch Luft nach oben. Von Sven Hansen

Als Gigaset das Elements-System vor rund sechs Jahren vorstellte, war es in erster Linie als Einbruchschutz gedacht. In unserem Test von sechs smarten Alarmanlagen (c’t 3/2017, S. 90) fiel es durch die gute Bedienbarkeit positiv auf, allerdings war die Auswahl an Komponenten mager.

Das hat sich geändert. Zu Standardkomponenten wie Bewegungsmelder, Fenster-/Türsensor, Sirene und Feuermelder sind unterschiedliche Kameras, ein Zwischenstecker mit Messfunktion, Heizungsthermostate und jüngst eine Türklingelkamera gekommen. Gigaset bewirbt das System nun als vollwertige Smart-Home-Lösung. Grund genug für uns, einen zweiten Blick zu riskieren.