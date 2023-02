Taschenspieler Sechs Podcast-Apps für Android und iOS unter der Lupe Spannende Podcasts vom Smartphone auf die Ohren bringen – das ist der Job von Podcatchern. Wir haben sechs Podcast-Apps für Android und iOS getestet und zeigen, was sie aus den Audiostücken herausholen. Von Holger Bleich und Steffen Herget

Ob beim Sport, während der Hausarbeit oder unterwegs: Podcasts sind ein Immer-dabei-Medium, das viele Menschen konsumieren, wenn sie in Bewegung sind. Kein Wunder also, dass das wichtigste Abspielgerät das ist, was die meisten stets in der Tasche haben: Sowohl für die iPhones von Apple als auch die unzähligen Android-Modelle gibt es jede Menge Podcast-Apps, die den Job besser erledigen als Spotify & Co.

Apple und Google haben jeweils eigene sogenannte „Podcatcher“ im Sortiment. Auf neuen iPhones und iPads von Apple ist „Podcasts“ schon installiert. Für Googles Pendants muss man sich „Google Podcasts“ in aller Regel selbst aus dem Play Store herunterladen beziehungsweise aus Apples App Store, denn es gibt sie auch für Apple-Geräte. Ein neues Smartphone muss es zum Einstieg bei keiner der Apps sein, denn besonders anspruchsvoll sind beide nicht. Apple verlangt mindestens iOS 10.0, Google gibt sich mit dem acht Jahre alten Android 6.0 zufrieden – und seine iOS-Version läuft ab iOS 14.