Mehrzweckwaffe

Angriffsfunktionen moderner Hacking-Gadgets

Auf den vorherigen Seiten haben wir viele interessante und teils skurrile Hacking-Gadgets vorgestellt. Die Fähigkeiten mancher Geräte sind so vielfältig, dass wir in dem großen Überblick nur anreißen konnten, wozu sie in der Lage sind. Am Beispiel des Key Croc von Hak5 möchten wir Ihnen zeigen, wie ein Angriff mit einem aktuellen Hacking-Gadget konkret aussehen kann und welche Schlupflöcher es dabei nutzt.

Von Ronald Eikenberg