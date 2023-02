Mainstream-Speicherkarte Wenn Amazon unter seiner Basics-Eigenmarke eine MicroSD-Karte mit 1 TByte Speicherplatz verkauft, dann ist diese Riesenkapazität im Mainstream angekommen.

Mindestens 64 GByte fassen die MicroSD-Karten aus Amazons Basics-Serie, wir haben für den Test aber eine mit der Maximalkapazität von 1 TByte gekauft. Beim Lesen großer Dateien konnten wir maximal 99 MByte/s erreichen, beim Schreiben über eine Minute aber fiel die Karte auf nur noch rund 30 MByte/s ab.

Für den Start von (Smartphone-)Apps ist die Geschwindigkeit beim Zugriff auf zufällige Adressen wichtiger. Die Basics MicroSDXC erreichte am PC 2300 beziehungsweise 670 Input/Output Operations per Second (IOPS), ein üblicher Wert für solche Karten. Im Raspi kamen wir mit dem Agnostics-Benchmark auf mehr als 3000 IOPS beim Lesen sowie knapp 900 beim Schreiben; beides gute Werte. Beim Kopieren vieler kleiner Dateien vom PC auf die Karte – wir nutzen Teile des Linux-Quelltextes – lag die Schreibgeschwindigkeit bei nur 2,5 MByte/s; einige andere Karten schaffen das Zehnfache.