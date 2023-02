Vielsagender Cursor Durchdachte Textwerkzeuge helfen in der Mac-App Bike Outliner beim Gestalten hierarchischer Listen.

Bike Outliner ist keine Fahrrad-App, sondern sie strukturiert Inhalte von der Agenda bis zum Stammbaum – und soll dabei so nachvollziehbar bleiben wie ein Velo. Die schlanke App für macOS unterstützt Rich-Text-Formatierungen (fett, kursiv, durchgestrichen, Code, markiert). Selbst bei Dokumenten in Buchlänge reagiert Bike flott. Wenn sich die Einfügemarke zwischen zwei unterschiedlichen Formatierungen befindet, zeigt ein Füßchen in die Richtung des aktiven Stils. Steht der Cursor am Zeilenanfang, signalisieren kleine Buchstaben über ihm den aktuellen Formatierungsstatus.

Mit der Maus oder per Tastenkürzel klappt man Bereiche ein und aus oder fokussiert auf einen Zweig. Bike Outliner speichert als HTML. Formate wie OPML und Reintext nutzt Bike auch, wobei die Textstile verloren gehen. Um Formatierungen zu bewahren, kopiert man Inhalte in RTF-fähige Programme wie TextEdit oder Pages.