Smarte Leuchtstangen Die meisten Lichtinstallationen arbeiten nach dem Motto „je bunter, desto besser“. Nanoleafs Lines-System spielt eher dezent über Bande.

Nanoleaf hat sich mit interaktiven Lichtkacheln einen Namen gemacht, die man zu großflächigen Installationen an Wand und Decke montieren kann. Das Lines-System kehrt das Prinzip um: Statt einen bunt anzustrahlen, sind die 24 RGB-LEDs in den 28 cm langen Lichtstangen gegen die Wand gerichtet und sorgen so für indirekte Beleuchtung.

Die Lines folgen wie die Kacheln dem Baukasten-Prinzip. Es gibt Starter-Kits mit vier oder neun Lines für 100 oder 200 Euro. Beide enthalten ein 42-Watt-Netzteil, das Energie für bis zu 18 LED-Leisten liefert. Die ebenfalls enthaltenen Konnektoren verbinden die Lichtstangen. Sie werden entweder verschraubt oder mit Klebepads an der Wand befestigt. Da statt schwerer Lichtkacheln nur die filigranen Lines an der Wand hängen, dürfte die Klebevariante auf den meisten Oberflächen gut halten.