Google-Stadia-Ende mit Abschiedsgeschenk

Google hat seinen Cloudgamingdienst Stadia am 18. Januar 2023 eingestellt. Ausgaben für Spiele und Hardware hat Google bereits erstattet. Zum Abschied tröstet der Hersteller noch mit einem letzten Update für die Stadia-Controller.

Mit seinem Cloudgamingdienst ist Google gescheitert, doch beim Stadia-Ende hat der Konzern einiges richtig gemacht: Nach mehreren Monaten Vorwarnung schaltete Google am 18. Januar 2023 seinen Cloudgamingdienst Stadia ab. Damit blieb genug Zeit, das aktuelle Spiel fertig zu spielen. Der Store wurde zu diesem Zeitpunkt bereits deaktiviert, auch die Abogebühren entfielen. Wer Hardware und Spiele gekauft hatte, bekam sein Geld zurück: Erstattet wurden Ausgaben für die Starter-Edition, gekaufte Controller sowie die erworbenen Spiele. In zwei uns bekannten Fällen klappte das ohne Probleme. Als kleines Schmankerl zum Abschluss veröffentlichte Google kurz vor Abschaltung noch das „Worm Game“, ein Minispiel, mit dem das Entwicklerteam den Dienst getestet hatte.

Dank Update lassen sich die verschiedenen Stadia-Controller mit Bluetooth weiternutzen.

Googles Vice President Phil Harrison hat angekündigt, dass die für Stadia entwickelte Technologie in anderen Google-Produkten wie YouTube, Google Play und Augmented-Reality-Projekten genutzt werden soll. Gute Nachrichten gab es auch für das 2020 von Necrosoft exklusiv auf Stadia veröffentlichte Spiel Gunsport. Damit es nicht völlig von der Bildfläche verschwindet, haben die Entwickler eine Offline-Version des Spiels in den Betabranch des Nachfolgers auf Steam verlagert – ein interessanter Weg, um ein Spiel zu konservieren. Wer Hyper Gunsport besitzt, kann in den Steam-Einstellungen zum Betakanal wechseln und so die bisher nur auf Stadia spielbare Gunsport-Version herunterladen.