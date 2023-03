Bild: KI Midjourney | Bearbeitung c’t Wetterwarnung Erfinder, Forscher, ganze Raumschiffbesatzungen sind in Filmen und Romanen mithilfe ominöser Technik um Stunden, Jahre, Jahrtausende vor oder zurück gesprungen. Aber was hat eine ganz gewöhnliche junge Frau, die als Ausrüstung lediglich ihr Smartphone bei sich hat, in einem Zeitreiseabenteuer zu suchen? Von Tanja Binder

Ich bin ja wirklich nicht zimperlich, aber das hier verschlägt mir die Sprache. Eben noch saß ich gemütlich auf meinem Sofa und jetzt hocke ich im Dunkeln und es riecht nach Putzmittel. Der Untergrund ist hart, mein Herz rast und weit entfernt singt leise ein Chor. Bin ich gestorben? Mit gerade mal 19 Jahren? Moment, völlig dunkel ist es gar nicht. Dort unten schimmert ein Lichtstreifen. Ganz schmal beleuchtet er ein Stück vom Boden. Eine Tür? Vorsichtig rapple ich mich auf und rumple mit dem Fuß gegen irgendwas. Es scheppert. Ich taste mich weiter vor, berühre eine Wand – und, tatsächlich, eine Türklinke. Fühlt sich jedenfalls so an. Ich will sie gerade herunterdrücken, da reißt jemand die Tür auf. Mir bleibt fast das Herz stehen.

Eine Frau mit grauen, kurzen Haaren und einem knallbunt gemusterten Kittel starrt mich erschrocken an, aber nur für einen Moment. Dann lächelt sie und zeigt auf den Wandstreifen neben der Tür. „Der Lichtschalter ist da“, sagt sie fröhlich und bevor ich auf die Idee komme, zu fragen, was hier los ist, holt sie einen Wischmop und einen Eimer hinter mir heraus und geht davon.