Zahlen, Daten, Fakten Internetzensur

Der Begriff Internetfreiheit ist nicht klar definiert. Er umfasst das Recht auf einen Zugang zum Internet ebenso wie Informationsfreiheit und unzensierten Zugriff. Laut der International Telecommunication Union (ITU) haben lediglich zwei Drittel der Weltbevölkerung überhaupt Zugang zum Web – rund 2,7 Milliarden Menschen kommen in den Grafiken auf dieser Doppelseite also gar nicht vor. Hier geht es um Personen, deren Internetzugang durch staatliche Maßnahmen eingeschränkt wird.

Mehrere Institutionen bewerten solche Maßnahmen regelmäßig unter juristischen, politischen oder wirtschaftlichen Aspekten. Das VPN-Vergleichsportal Top10VPN berechnet etwa wirtschaftliche Folgen staatlicher Blockaden und sah Russland im Jahr 2022 als das Land, das den Zugang zum Web am stärksten einschränkte. Die Nichtregierungsorganisation Freedom House schaut vor allem auf Sperren von Apps und Webinhalten. Hier liegt China seit Jahren an der Spitze der Staaten, die so demokratische Strukturen verhindern und Menschenrechte verletzen. (dwi@ct.de)