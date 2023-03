Bild: KI Midjourney | Bearbeitung c’t Einmaleins 1001 Möglichkeiten, mal eben schnell was auszurechnen Getreu dem Motto „Der beste Taschenrechner ist der, den man gerade griffbereit hat“ zeigt dieser Artikel, wie Sie unter Windows, Linux und macOS etwas ausrechnen können, ohne einen physischen Taschenrechner zu bemühen. Die Möglichkeiten gehen weit über die eingebauter Rechner-Apps hinaus. Von Oliver Lau

Ob Casio, Sharp oder Texas Instruments – in einer Hinsicht ist jeder noch so gute Taschenrechner einer Software unterlegen: Man kann Werte zwischen Rechnerprogramm und anderen Anwendungen schnell, einfach und fehlerfrei per Copy & Paste übertragen. Außerdem muss man nicht in Schubladen kramen, um mal eben schnell was auszurechnen – ein Klick genügt und schon ist die Anwendung da. Manchmal befindet man sich sogar bereits in einer Software, die was für einen ausrechnen kann. Dann ist es gut zu wissen, wie man schnellstmöglich an die Rechenfunktion gelangt und was sie kann und was nicht.

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die zahlreichen Wege zum Ziel, und zwar grob in der Reihenfolge subjektiver Raffinesse. En passant erfahren Sie, welche der vorgestellten Rechner sich für welchen Zweck am besten eignen. So haben Sie immer den gerade passenden Rechner am PC zur Hand, sei es für die Grundrechenarten, für nicht mehr ganz so Triviales wie wissenschaftliche Formeln oder sogar einer zum Programmieren.