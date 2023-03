Herz ist Trumpf Personenwaage mit Herz-Kreislauf-Messung im Test Die Waage BodyComp von Withings misst nicht nur das Gewicht und unterscheidet dabei zwischen Fett-, Knochen- und Muskelmasse. Sie zeigt auch, wie es ums Herz-Kreislauf-System bestellt ist. Von Stefan Porteck

Nach dem ersten Einschalten fordert BodyComp auf ihrem LC-Display von 3 Zoll (7,6 cm) Diagonale zur Installation der Health-Mate-App auf, die durch die Ersteinrichtung führt. Dafür verbindet sich die Waage via Bluetooth mit dem Smartphone, worüber sie künftig die Messdaten an die Withings-Server überträgt. Wer will, aktiviert zusätzlich die WLAN-Option, worauf das Smartphone dessen Zugangsdaten auf die Waage überträgt. So gerüstet überträgt die BodyComp nach jedem Wiegen die Daten automatisch und ohne Umweg übers Smartphone in die Withings-Cloud.

In unseren Tests zeigte die Waage das eigene Körpergewicht exakt und auf zwei Nachkommastellen an. Im Anschluss erfasste sie anhand der elektrischen Leitfähigkeit des Unterkörpers die Körperzusammensetzung. Danach zeigte sie die prozentualen Anteile von Knochen- und Muskelmasse und den Körperfettanteil an. Die von der BodyComp gemessene Körperzusammensetzung deckte sich mit denen anderer Körperwaagen und unterlag nur geringfügigen Schwankungen.