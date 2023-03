aGVpc2UuZGU= Es werde Smart im Home 40 Jahre c’t: Wir verlosen zwei „Homematic IP“-Startersets von eQ3 c’t feiert, und Sie sind dieses Mal eingeladen, uns auf einer digitalen Schnitzeljagd zu begleiten. Wer an der Verlosung teilnehmen und etwas gewinnen will, muss den Lösungssatz herausbekommen. Von Georg Schnurer

Unser Auftakträtsel aus c’t 4/2023 war, so schrieben uns einige Leserinnen und Leser, zu einfach. In dem Bildrätsel hatten wir insgesamt 20 Unterschiede versteckt. Da man einige dieser Veränderungen im Druck nur sehr schlecht sehen konnte, stellten wir die beiden Vergleichsbilder auch zum Download bereit. Damit ließ sich das Rätsel klassisch durch sorgfältigen Vergleich der beiden hochauflösenden Bilder ermitteln.

Wer es sich leichter machen wollte, konnte die beiden Dateien auch einfach in ein Bildbearbeitungsprogramm in zwei Ebenen laden. Die Unterschiede „blinken“ dann beim Umschalten der Ebenen deutlich sichtbar. Wem auch das zu aufwendig war, der überließ das Ermitteln der Unterschiede einfach Programmen wie „compare“ und musste dann nur noch die Unterschiede zählen. Doch ganz ohne Hürden schien auch diese Methode nicht zu sein, wie die vielen falschen Einsendungen mit 21 gefundenen Fehlern zeigten: Dabei hatten wir in Ausgabe 4/2023 doch explizit darauf hingewiesen, dass die vertauschten Logos auf den Tragflächen der Atlantis als ein Unterschied zu betrachten sind …