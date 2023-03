Speicherzwillinge Zwei 2-Bay-NAS im Vergleich: QNAP TS-264 und TS-253E Binnen weniger Monate hat QNAP zwei sehr ähnliche x86-Netzwerkspeicher eingeführt. Ihre Ausstattung unterscheidet sich wenig. Wir waren neugierig, ob das auch für die Performance gilt. Von Ernst Ahlers

QNAPs Neulinge sollen in kleinen und mittleren Unternehmen Daten speichern und sie variieren minimal: Das TS-253E (rechts im Bild) hat zwei Bildschirmanschlüsse, das TS-264 nur einen, aber dafür einen PCI-Express-Slot für eine Hardwareerweiterung. QNAP verspricht, dass das Modell 253E bis 2029 erhältlich ist und unterstützt wird, das 264er soll mit einem optionalen Edge-TPU-Modul per künstlicher Intelligenz Bilder erkennen, etwa bei der Videoüberwachung. Beide laufen mit QNAPs NAS-Betriebssystem QTS, das viele in Firmen gewünschten Funktionen enthält, über Add-ons erweiterbar ist und sich leicht per Browser-Assistent einrichten lässt.

Ihre sehr ähnlichen Intel-Prozessoren aus der 2021er-Generation lassen es vermuten, die Messergebnisse bestätigen: Die beiden NAS liefern fast die gleiche Leistung. Die mit openssl gemessene Verschlüsselungsgeschwindigkeit korreliert mit der Integer-Performance. Bei der WireGuard-Chiffre (ChaCha20-Poly1305) auf einem Kern lag der Celeron N5095 im TS-264 mit 566 MByte/s nur knapp vor dem J6412 des TS-253E (526 MByte/s). Mit AES-256-CBC und AES-NI-Unterstützung waren es 809 zu 781 MByte/s.