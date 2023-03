Funkzwillinge WLAN-Repeater Devolo WiFi 6 5400 und 3000 im Test Devolos Repeater für den aktuellen WLAN-Standard Wi-Fi 6 verbessern die Funkabdeckung in größeren Wohnungen, damit das Internet auch in der letzten Ecke schnell ankommt. Das schaffen beide, aber einer besser. Von Ernst Ahlers

Manchmal ist das WLAN beim Weiterleiten des Internetzugangs schneller als der alternative Weg über die Hausstromleitungen (Powerline). Deswegen bietet der Powerline-Pionier Devolo seit einigen Jahren auch WLAN-Repeater an.

Die Geräte erweitern im Repeater-Modus ein Router-WLAN. Per LAN-Kabel an den Router gehängt spannen sie als Access-Point ein eigenes Funknetz auf. Der AP-Modus wird beispielsweise nützlich, wenn man einen vom Provider gestellten alten Router mit modernem WLAN weiterbetreiben will.