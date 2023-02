Aufgepeppter Zapper Amazon stellte die „Alexa-Sprachfernbedienung Pro“ zusammen mit dem aktuellen Fire TV Cube vor, liefert bislang aber keinen Player damit aus. Vielmehr muss man sie für 40 Euro hinzukaufen. Eine gute Investition – auch für alte Fire TVs.

An der Alexa-Sprachfernbedienung Pro fällt zunächst die Tastenbeleuchtung auf, die sich automatisch einschaltet, wenn man sie bewegt – was im abgedunkelten Heimkino praktisch ist. Doch was, wenn man die Fernbedienung verlegt hat? Dann piept die Pro los, wenn man das Sprachkommando „Alexa, finde meine Fernbedienung!“ an einen Echo-Lautsprecher in einem Umkreis bis zu 10 Metern gibt.

Das Highlight sind drei zusätzliche Tasten zur üblichen Alexa-Sprachfernbedienung: Zwei sind programmierbar und starten Sender oder Streaming- und andere TV-Apps (außer Sideloading-Apps) am Fire TV. Alternativ hinterlegt man Alexa-Befehle, um etwa Hue-Lampen zu schalten – oder auch Routinen zu starten. Über die dritte Taste koppelt und entkoppelt man schnell Bluetooth-Geräte, etwa Kopfhörer.