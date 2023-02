Bewegte Fotoshows DiaShow, so hieß AquaSoft Video Vision 2023 bis vor Kurzem. Der neue Name deutet schon an, dass man seine Fotopräsentationen nun mit mehr Videos und Animationen anreichern kann. Der Kurztest zeigt, wie viel Bewegung das Programm auf den Schirm bringt.

Video Vision verbindet Fotos und Videos mit Texttiteln, Hintergrundmusik, Übergangseffekten und Animationen zu einer Präsentation, die man als Videodatei auf dem Fernseher oder einem PC abspielen kann. Vor allem die Videounterstützung hat der Potsdamer Hersteller AquaSoft weiterentwickelt. Wer nur Fotos zu einer Show verbindet, kann das günstigere Photo Vision für 59,90 Euro nutzen. Das 249 Euro teure AquaSoft Stages 2023 hingegen genügt professionellen Ansprüchen, bringt beispielsweise eine Zeitleiste mit Keyframe-Spuren sowie Chromakey und Multi-Monitor-Unterstützung für die große Bühne.

Beim getesteten Video Vision 2023 für 99,90 Euro findet sich unten eine Zeitleiste, die auf Mausklick zu einer Storyboardansicht wechselt. Links neben der Videovorschau fügt man zunächst Platzhalterobjekte für Kapitel, Video, Bild oder Text in die Zeitleiste ein, die man danach mit Medien befüllt. All das regelt das Programm aber auch automatisch, wenn man Fotos oder Videos aus dem Windows Explorer auf die Zeitleiste des Programms zieht. Alternativ steht in der Titelzeile eine große Hinzufügen-Schaltfläche zur Verfügung.