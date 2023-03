Reise ins Ich AR-Apps zur menschlichen Anatomie Die menschliche Anatomie in 3D kennenlernen – mit einer Augmented-Reality-Brille oder einfach auf dem Smartphone: Die Apps von Anima Res sollen die Forschung in Pharmazeutik, Medizin und Biotechnologie erleichtern, aber auch komplexe medizinische Themen für Laien zugänglich machen. Dafür kooperiert die Bonner Firma mit Microsoft und jetzt auch mit Bildungseinrichtungen. Von André Kramer

Wie der menschliche Körper von innen aussieht, erfährt eigentlich nur das Personal im Operationsraum. Anatomischen Zeichnungen im medizinischen Lehrbuch fehlt der gewisse Schuss Realismus. Anima Res zeigt in Augmented Reality, wie ein schlagendes Herz aussieht oder wie sich die Lunge beim Atmen bewegt. Zur App-Familie gehören mittlerweile die Ableger Insight Bone, Insight Heart, Insight Lung und Insight Kidney. In Kürze soll der Titel Insight Prostate erscheinen, der über das Organ und den Verlauf einer Krebserkrankung informiert. Weitere Apps sind in Vorbereitung. Wir haben einen Blick auf die Smartphone-Apps und jene für die HoloLens 2 geworfen.

Seit Anfang 2023 kooperiert Anima Res mit Bildungseinrichtungen, allen voran mit der Staatlichen Berufsschule Bamberg, um die AR-Anwendungen nicht nur in Universitäten und Pharmaunternehmen, sondern auch in der Ausbildung medizinischer Berufe einzusetzen. Das Bonner Unternehmen plant außerdem, seine Software auch Mittelschulen anzubieten. Dafür stellt es seine Apps unter anderem in der „Immersive Learning Platform“ von GigXR zur Verfügung, einer AR-Umgebung zum Lernen für Ausbildungseinrichtungen und Unternehmen im medizinischen Sektor.