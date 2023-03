Vorsicht Kunde Gasgespenst E.ON jubelt Unbeteiligtem einen Gasanschluss unter Von Energieversorgern erwartet man eine gewisse Sorgfalt beim Umgang mit Anschlussdaten in ihrem Versorgungsgebiet. Das Unternehmen E.ON wird dieser Verantwortung offenbar nicht gerecht. Von Tim Gerber

Mitte September trat bei Bernd S. eine ganz persönliche Energiewende ein: erstmals in seinem Leben erhielt er Post von E.ON. „Wichtige Informationen zu Ihrem Erdgasvertrag“, stand fett über dem Schreiben, mit dem der Energieversorger eine einseitige Preiserhöhung für die Verbrauchsstelle Godeffroystraße Nummer 23 im noblen Hamburger Stadtteil Blankenese ankündigt.

Das Problem: Weder ist Bernd S. Kunde dieses Energiekonzerns, noch war er es jemals zuvor in seinem Leben. Er wohnt etwa zweieinhalb Kilometer entfernt in Groß Flottbek. Dorthin hat E.ON ihm die Gasrechnung für die Godeffroystraße 23 geschickt. Mit dieser Anschrift hat Bernd B. noch nie etwas zu schaffen gehabt. In der Godeffroystraße Nummer 29 war er früher einmal als Facharzt niedergelassen. Aber das ist zwölf Jahre her und außerdem wurde dort mit Öl geheizt, wie auch an seiner Privatanschrift in Flottbek.