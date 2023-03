Bild: KI Midjourney | Bearbeitung: c’t Speicherherde Redundanter Container-Speicher mit Longhorn In einem Kubernetes-Cluster laufen Anwendungen skalierbar und redundant. Damit auch die anfallenden Daten auf mehreren Servern liegen und der Speicherplatz mit den Anforderungen wächst, braucht man eine Erweiterung wie Longhorn. Sie macht Volumes redundant – eine Backup-Strategie gibt es obendrauf. Von Jan Mahn

c't kompakt Kubernetes kann über eine Schnittstelle namens „Container Storage Interface“ (CSI) verschiedene Anbieter von Speicherplatz anbinden. Ein solcher ist Longhorn.

Longhorn speichert Volumes nicht nur redundant, sondern fertigt auch Snapshots und inkrementelle Backups.

Für die Verwaltung gibt es eine Weboberfläche, die auf einen Blick verrät, wie es um den Cluster bestellt ist.

Mit dem Umstieg von einem einzelnen Docker-Server auf einen Kubernetes-Cluster eröffnen sich schier grenzenlose Möglichkeiten, die eigene Anwendung zu skalieren. Wie Sie diesen Weg beschreiten und vom Docker- zum Kubernetes-Kenner werden, haben wir ein einem fünfteiligen Tutorial beschrieben [1, 2, 3, 4, 5]. Wachsen die Anforderungen, kann man mit Kubernetes problemlos Server nachbestellen und in den Cluster aufnehmen, um größeren Lasten zu begegnen. Was mit Kubernetes-Bordmitteln aber nicht mitwächst, ist der Speicherplatz. Muss ein Container etwas auf der Festplatte speichern, geschieht das über mehrere Abstraktionsschichten (VolumeMount, Volume, PersistentVolumeClaim und StorageClass, siehe [4]). Der Prozess, der im Container läuft, bekommt von solchen Details nichts mit – ihm setzt die Container-Runtime ein Dateisystem vor, das er lesen und auf Wunsch auch beschreiben kann.