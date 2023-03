Bild: IPH / Susann Reichert Das fliegende Auge Eine Drohne erkundet Hallen selbstständig – ohne GPS Eine Flugdrohne des Instituts für Integrierte Produktion Hannover findet sich auch in unbekannten Innenräumen zurecht. Sie tastet die Umgebung ausschließlich mit ihren eingebauten Sensoren ab und orientiert sich per Kamera und LiDAR. Von Arne Grävemeyer

c't kompakt Ein Quadrokopter aus Hannover hat das autonome Fliegen ohne GPS erlernt.

Solche Drohnen können selbstständig Hallen erkunden und 3D-Pläne anfertigen.

Ein Nachfolger soll künftig selbst in starken elektromagnetischen Feldern die Orientierung behalten.

Handelsübliche Drohnen steuern ihren Flug phasenweise autonom, halten ihre Position, fliegen eine programmierte Route nach GPS-Koordinaten ab oder verfolgen ein Objekt automatisch – eine Funktion, die der Hersteller DJI beispielsweise als „Active Track“ bezeichnet. Dank dem Global Positioning System beherrschen selbst privat erschwingliche Drohnen die Navigation im Freien gut. Schwieriger ist es allerdings, in Hallen und Gebäuden autonom zu fliegen, denn dort ist das für GPS erforderliche Satellitensignal nicht verlässlich verfügbar.

Ein Team um Andreas Seel am Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) hat eine Drohne gebaut und getestet, die indoor beispielsweise in Fabrikhallen autonom fliegen kann, sich selbstständig orientiert und den gesamten Innenraum erkundet. Auf ihrer Oberseite trägt sie einen LiDAR-Puck (Light Detection and Ranging). Mit dem scannt sie ihre Umgebung in alle Richtungen und erzeugt während des Fluges aus den so gemessenen Abständen zu Objekten systematisch eine dreidimensionale Karte.