Klangschwester Soundbar Sennheiser Ambeo Plus mit virtuellem 3D-Sound Sennheiser hat mit seiner Soundbar Ambeo Max seit längerer Zeit einen echten Koloss für die Wohnraumbeschallung im Sortiment – sowohl was Maße und Preis als auch Klang betrifft. Nun gibt es eine kleinere und preiswertere Ausführung. Unser Test zeigt, dass bei der „Ambeo Plus“ an manchen Stellen zu sehr gespart wurde. Von Nico Jurran

Die „kleine“ Sennheiser-Soundbar Ambeo Plus reicht hinsichtlich ihrer Maße nicht an die Ambeo Max alias SB01 (siehe c’t 24/2019, S. 100) heran. Dennoch gehört sie mit einer Breite von über einem Meter zu den größeren Klangleisten, die im Wohnzimmer eine komplette Audio/Video-Anlage samt Boxenset ersetzen sollen.

Den Unterschied zwischen beiden Geräten spürt man, wenn man sie durch die Wohnung trägt: Die Plus wiegt mit 6,3 Kilo nur rund ein Drittel so viel wie die Max. Ein Grund für das geringere Gewicht: Das kleinere Modell hat statt sechs nur zwei 10-cm-Tieftöner – und entsprechend weniger Verstärker. Die oberen Frequenzbereiche decken zwar jeweils sieben Lautsprecher ab, die Ambeo Plus allerdings nur mit Vollbereichsmodellen, während die Max mit einer Kombination aus Breitband- und Hochtönern aufspielt.