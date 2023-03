Bild: Andreas Martini Blitz-VPN Geräte und Heimnetze mit ZeroTier vernetzen Brauchen Sie Zugriff auf entfernte Bildschirm- oder Dateifreigaben? Wollen Sie Server unterwegs fernwarten oder eine LAN-Party über mehrere Standorte organisieren? Mit der Software ZeroTier gelingt all das überraschend einfach. Wir zeigen, wie Sie damit umgehen. Von Dušan Živadinović

c't kompakt ZeroTier-VPN-Netze lassen sich in Minuten aufsetzen.

Clients sind für viele PC-, Smartphone- und NAS-Betriebssysteme erhältlich.

Über ein Dashboard versorgen Sie sie mit Einstellungen, etwa für Namensdienste oder Gateways in andere Segmente.

Ein zentrales Dashboard vereinfacht das Vernetzen entfernter Geräte gegenüber anderen VPN-Lösungen wie WireGuard, OpenVPN oder Ipsec drastisch. Der Benutzerkomfort erinnert an frühe Ein-Klick-VPNs wie Hamachi. ZeroTier räumt die VPN-typischen Stolpersteine beiseite und automatisiert die Schweißtreiber so weit, dass sich der Netzwerkadmin ganz auf das Koppeln der Geräte konzentrieren kann. Beispielsweise nimmt ihm die Software das Verwalten der kryptografischen Schlüssel ab, ebenso den Tunnelaufbau und überwindet dabei automatisch störende Adressübersetzungen (NAT) in Routern.

ZeroTier gibt es etwa seit 2013. Inzwischen hat die gleichnamige, in Kalifornien ansässige Firma eine breite Fan-Gemeinde, zu der Netzwerker, Gamer und Bastler gehören. Auch ein IBM-Entwickler führt in einem Blog von Januar 2023 vor, wie er das Tool verwendet (ct.de/ydgm).