Bild: KI Midjourney | Bearbeitung: c't Necromancer: Finale Hacking-Knobelaufgaben in virtuellen Maschinen lösen Die virtuelle Maschine Necromancer enthält Hacking-Rätsel, vier davon haben Sie schon kennengelernt. Nun zieht der Schwierigkeitsgrad an. Im zweiten Teil der Reihe lösen wir die verbliebenen sieben Aufgaben. Von Wilhelm Drehling

c't kompakt Hacken üben macht Spaß: Mit virtuellen Maschinen wie dem Necromancer knacken Sie spielerisch Hacking-Rätsel.

Insgesamt enthält die VM elf Aufgaben, von denen wir schon vier im letzten Artikel gelöst haben. Es folgen nun die verbleibenden sieben.

Dabei lernen Sie Tools wie Hydra, Wireshark, nmap, dirb, aircrack, netcat und noch einige mehr kennen.

Einer der unterhaltsamsten Wege Hacken zu üben, ist mit präparierten virtuellen Maschinen (VM). Hacker entwickeln sie, damit man darin gefahrlos Tools testen und Angriffe ausprobieren kann. Eine dieser VMs ist der Necromancer. Diese verfolgt aber eher einen spielerischen Ansatz und verlangt keine Vorkenntnisse im Ausnutzen von Sicherheitslücken. Die Ziel-VM läuft mit dem Angriffswerkzeug Kali Linux in einem internen Netzwerk [1] innerhalb VirtualBox, das den gesamten Hacking-Prozess vom restlichen Computer abschirmt. So hacken Sie gefahrlos und sicher offline, ohne dass Ihre Angriffe in die freie Welt ausbrechen. Der Artikel dazu steht kostenlos zur Verfügung (siehe ct.de/ywaw).

Der Necromancer bewahrt insgesamt elf Flaggen auf, die es einzusammeln gilt. Jede einzelne erfordert dafür das Lösen eines Hacking-Rätsels, das mal größer, mal kleiner ausfällt. Den Lösungsweg zu den ersten vier haben wir in [2] ausführlich beschrieben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die restlichen sieben Flaggen erobern, um den Necromancer endgültig zu besiegen.