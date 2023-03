WLAN-Verlängerer Fritz-Repeater 3000 AX für Wi-Fi 6 getestet und verglichen Mit dem Modell 3000 AX hat AVM das Loch zwischen dem „kleinen“ Wi-Fi-6-Repeater 1200 AX und dem teuren 6000er geschlossen. Wir haben den Neuling durchgemessen und ordnen ihn ein. Von Ernst Ahlers

Wer sein Fritzbox-WLAN mit einem Wi-Fi-6-Repeater bis in die letzte Wohnungsecke ausdehnen wollte, hatte bis vor Kurzem bei AVM nur die Wahl zwischen dem günstigen Fritz-Repeater 1200 AX mit zwei 2-Stream-Funkmodulen (Test in c’t 7/2022, S. 76) und dem teuren 6000er-Modell (c’t 11/2021, S. 82), das mit drei 4-Stream-MIMO-Funkmodulen protzt. Dazwischen hat AVM den Fritz-Repeater 3000 AX platziert. Er soll jene locken, denen der 1200 AX für ihre 4-Stream-Fritzbox zu wenig Leistung verspricht, aber das große Schwestermodell zu teuer ist.

Der wesentliche Unterschied zwischen 6000er und 3000 AX: Letzterer hat für die Clientanbindung 2-Stream-Funkmodule, was in den allermeisten Fällen genügt. Zum Router hin nimmt der 3000 AX über ein 4-Stream-Modul Kontakt auf. Anders als der Fritz-Repeater 6000 kann er über seine 5-GHz-Module auch mit einem extrabreiten 160-MHz-Signal funken, was den Durchsatz gegenüber dem regulären 80-MHz-Betrieb verdoppelt – falls die Clients das auch können. Wir haben die drei Wi-Fi-6-Repeater mit aktueller Firmware in drei Situationen getestet (Access-Point, Mesh-Repeater mit einer Fritzbox 7590 AX und Mesh-Repeater mit LAN-Verbindung).