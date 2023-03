Bild: Michael Vogt Sportlicher Dienstbote Webservices in C++ programmieren mit Boost.Beast Es müssen nicht immer fette Frameworks wie Django, Rails oder Spring Boot zum Entwickeln von Webdiensten sein. Wer Wert auf Geschwindigkeit legt, fährt mit C++ und einer effizienten Bibliothek anstelle von Python, Ruby oder Java womöglich besser. Eine Einführung in die Beast-Bibliothek von Boost. Von Oliver Lau

c't kompakt Webservices, die auch bei 10.000 gleichzeitigen Zugriffen nicht die Grätsche machen, verlangen nach einem schlanken, aber stabilen Unterbau.

C++ als Programmiersprache ist goldrichtig, wenn man keinen Taktzyklus mit Overhead etwa wegen dynamischer Typisierung oder einer virtuellen Maschine verschwenden will.

Kombiniert man beide Anforderungen, landet man schnell beim Boost-Framework Beast.

Webservice-Frameworks wie Django, Rails oder Spring Boot sind so komplex, dass man sich leicht darin verirren kann. Außerdem verführen sie dazu, viele API-Funktionen zu einem monolithischen Block zusammenzufügen, der nur schwer zu warten ist. Deshalb sind Microservices eine gute Idee: Sie erledigen höchstens eine Handvoll Aufgaben. So entsteht leicht wartbarer Code, der unabhängig von anderen Services implementiert, gepflegt und in Betrieb genommen werden kann.

Wenn obendrein Performance wichtig ist, bietet sich eine systemnahe Sprache wie C++ an. Für die im Folgenden besprochene Implementierung eines rudimentären Micro-Webservices haben wir uns für die Bibliothek Beast aus dem plattformübergreifenden C++-Framework Boost entschieden. Sie ist „header-only“, besteht also nur aus Header-Dateien, was dem Compiler beim Optimieren hilft.