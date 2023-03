Zahlen, Daten, Fakten Mobile Apps

Die Corona-Jahre haben den Markt für mobile Apps kräftig angekurbelt. Laut dem Berliner Beratungsunternehmen Research2Guidance war der Umsatz mit Mobil-Apps 2021 in Deutschland mit 3,06 Milliarden Euro fast doppelt so hoch wie 2019; für 2022 rechnen die Experten mit einem Anstieg auf 3,43 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen auch Spiele mit ein. Am meisten Umsatz machen die Anbieter demnach mit In-App-Käufen.

Social-Media-Apps waren bisher in der Regel kostenlos; Twitter und Meta versuchen gerade, das zu ändern. Ihre Downloadzahlen zeigen Trends auf. TikTok eroberte 2022 rund 600 Millionen Mobilgeräte, berichtet das New Yorker Unternehmen Appfigures. Hinzu kamen 41 Millionen Installationen von TikToks Videoschnitt-App CapCut allein im Dezember 2022.