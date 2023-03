Gerne groß Drei PC-Tower-Gehäuse für übergroße E-ATX-Mainboards mit USB-C-Buchse und anderen Extras Drei Gehäuse (nicht nur) für High-End-Hardware stehen auf dem Prüfstand. Sie bieten reichlich Platz für Laufwerke, E-ATX-Mainboards bis zum SSI-EEB-Format sowie für Wasserkühlungen. Sie haben Extras von Hot-Swap-Einschüben, Schalldämmung bis hin zum Montageplatz für einen Zweit-PC. Von Carsten Spille

Endlich sind die Teile für den langersehnten Wunsch-PC da, doch – oh Schreck! – beim Zusammenbau stößt die 4K-taugliche Grafikkarte an den Laufwerkskäfig oder – schlimmer noch – direkt ans Gehäuse. Es muss nicht gleich so ein Szenario sein, auch alltäglichere Situationen erfordern einfach das gewisse Extra an Platz in einem PC-Gehäuse: etwa der Wunsch nach besonders vielen SSDs oder Festplatten, das übergroße Mainboard für eine Zwei-Sockel-Workstation oder die Wasserkühlung mit vielen Lüftern, die den Gaming-PC auch unter Volllast besonders leise hält.

Für all diese Zwecke reichen viele Midi-Tower-Gehäuse in Standardgröße nicht aus und es darf nicht nur, nein, es muss ein bisschen mehr sein. Wir haben uns drei Vertreter der extragroßen Gehäuseklasse unter 200 Euro ins Testlabor geholt – jedes mit mindestens einem besonderen Extra, alle jedoch mit Platz für ein großes E-ATX-Mainboard im SSI-EEB-Format (30,5 × 33 Zentimeter) und mit modernem USB-C-Frontanschluss.