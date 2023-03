Klangvoll fernsehen und mehr 40 Jahre c’t: Wir verlosen einen Klangweltverbesserer und Kinohelden nuPro AS-3500 von nubert Die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der c’t gehen weiter: Dieses Mal sind HTML- und CSS-Künstler gefragt, denn es gilt, eine kaputte Webseite zu fixen. Von Herbert Braun und Georg Schnurer

Nachdem unser erstes Bildrätsel in c’t 4/2023 vielen Leserinnen und Lesern zu leicht erschien, hatten wir den Schwierigkeitsgrad bei der digitalen Schnitzeljagd in Ausgabe 6/2023 deutlich erhöht. Zunächst war in einem abgedruckten Code-Schnipsel in F# die erste Komponente des Lösungswegs herauszubekommen. Selbst wer F# nicht kennt, aber etwas Erfahrung mit Programmierung hat, erhielt schnell die Zeichenfolge „/s/Z31p“ als richtige Lösung.

Doch was tun mit diesem Fragment? Jetzt war genaues Hinsehen gefragt: Als Quellenangabe des 40-Jahre-c’t-Logos stand „aGVpc2UuZGU=“. In der Aufgabenbeschreibung hatten wir noch den Tipp gegeben, dass der zweite Hinweis kodiert, aber nicht chiffriert ist. Das Gleichheitszeichen am Ende sollte Hinweis genug sein, dass es sich hier um eine Base64-kodierte Information handelt. Im Klartext stand da also „heise.de“. Kombiniert mit dem Einstiegspunkt ergab das die URL heise.de/s/Z31p.