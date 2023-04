Amiga auf allen Ebenen AmigaOS-Installation für FPGA-Boards, Original-Amiga und PC erstellen und starten Retro-Fans aufgepasst: So haucht man mit einem IDE-SD-Karten-Adapter als Festplattenersatz einem alten Amiga 1200 neues Leben ein und installiert sogar nicht dafür vorgesehene Spiele. Alternativ startet die AmigaOS-Installation auch auf einem FPGA Board oder via Emulator auf einem PC. Von Dennis Schirrmacher

c't kompakt Pimp my Amiga: Ein IDE-SD-Karten-Adapter dient als Festplattenersatz und holt einen Amiga 1200 ins 21. Jahrhundert.

Mit dieser AmigaOS-Installation spielen Sie Ihre Lieblingstitel authentisch auf einem FPGA-Board, einem Original-Amiga oder emuliert auf einem PC.

Mit dem kostenlosen Tool WHDLoad installieren Sie auch nicht dafür vorgesehene Spiele auf Festplatte.

Der Amiga war in den Neunzigern vor allem bei Kindern und Jugendlichen als Daddelkiste beliebt. Gedanken an Spiele wie „Die Siedler“, „Lemmings“, „The Secret of Monkey Island“ und „Turrican“ lösen bei Amiga-Fans auch heute noch wohlige Gefühle aus. Doch die gemütlichen Zeiten im Kinderzimmer mit Chipstüte auf dem Schreibtisch und einem Competition-Pro-Joystick in den fettigen Händen sind längst vorbei – oder doch nicht?

​​​Wie wäre es, einfach den Original-Amiga aus dem Keller zu holen und wiederzubeleben? Doch machen die Spiele heutzutage überhaupt noch Spaß? Wir haben es mit einem Amiga 1200 ausprobiert und können diese Frage bei vielen Titeln getrost mit „Ja“ beantworten. Das Drumherum ist aber oft umständlich, schließlich will heute niemand mehr mit unzähligen Disketten jonglieren – die erotisch angehauchte Krankenhaus-Simulation „Biing!“ etwa breitet sich auf 19 Scheiben aus. Von den zeitfressenden Ladezeiten wollen wir gar nicht erst anfangen. Doch es gab bereits im Amiga-Zeitalter Festplatten für den Heimcomputer. Leider eignen sich viele Spiele nicht für eine HDD-Installation.