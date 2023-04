Verpasste Momente Was das zweite Mini-Funktionsupdate für Windows 11 bringt Ein „großes Update, das den Alltag erleichtert“ – so beschreibt Microsoft in seiner Ankündigung das zweite sogenannte Moment-Update für Windows 11 Version 22H2. Manche der neuen Features sind durchaus praktisch, andere hingegen sorgen für Stirnrunzeln. Von Jan Schüßler

Windows 11 soll nicht nur jeden Herbst ein großes Funktionsupdate bekommen, sondern seit Version 22H2 auch hin und wieder „Momente“ – so nennt Microsoft neue Funktionen, die einfach per regulärem Update auf den PC kommen. Das erste Mal geschah das kurz nach Veröffentlichung der Version 22H2 im vergangenen Herbst. Seit Anfang März gibt es das zweite Funktionspäckchen. Die Neuerungen stecken im optionalen kumulativen Update KB5022913 vom 28. Februar, das die Build-Nummer des Systems auf 22621.1344 anhebt. Und weil die Updates kumulativ sind, also stets auch alle vorigen Veränderungen enthalten, bekommt die Änderungen auch, wer optionale Updates ignoriert – nur etwas später, in diesem Fall also am 14. März, Microsofts März-Patchday.

Jetzt! Also bald

Die Hauptattraktion soll sein, dass die lokale Desktopsuche KI-gestützt Vorschläge machen kann und dass die Websuche auf Microsofts neue, stärker auf KI fußende Bing-Suche zurückgreift. Die Vorzeigefunktion davon ist der Allesbeantworter ChatGPT, den Microsoft sich erst im Januar mit einer massiven Investition in die Firma OpenAI für die Integration in eigene Produkte eingekauft hat.