Kopfbrummer Virtual-Reality-Headset Playstation VR 2 im Test Die Playstation VR 2 bietet in Kombination mit der PS5 das zurzeit beeindruckendste VR-Erlebnis: so tolle OLED-Farben, Kopfhaptik und Foveated Rendering hat sonst kein Headset. Doch nicht alles ist gelungen. Von Daniel Herbig und Jan-Keno Janssen

Endlich können Playstation-Fans in die virtuelle Realität abtauchen, ohne sich permanent in mehreren Kabeln zu verheddern: Die PSVR2 benötigt lediglich eine USB-C-Strippe, um den Kontakt zur PS5 herzustellen. Bei der optisch nahezu identischen Vorgängerin aus dem Jahr 2016 verursachten die separate Kamera, Netzteil und Steuerkästchen noch ein arges Kabelwirrwarr. Man könnte nun natürlich grundsätzlich hinterfragen, wozu im Jahr 2023 überhaupt noch ein Kabel nötig ist, aber Sony will auf Nummer sicher gehen: WLAN-VR-Streaming funktioniert nur unter optimalen Bedingungen ohne Bildstörungen.

Das viereinhalb Meter lange Kabel ist fest mit dem Headset verbunden. Schaltet man die PSVR2 ein, kann der Fernseher ausgeschaltet bleiben. Es lassen sich auf der VR-Brille auch konventionelle (also Nicht-VR-)PS5-Titel spielen, diese werden auf einer virtuellen Leinwand dargestellt. Mehr Spaß machen freilich VR-Spiele, von denen es zum Start rund 25 Stück gibt, mehr dazu im Kasten „Empfehlenswerte PSVR2-Spiele“.