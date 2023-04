Bild: Thorsten Hübner Ein typisch deutsches Digitaldesaster i-Kfz: Die Onlineautozulassung zeigt, woran die Digitalisierung des Staates krankt Zentral oder dezentral? E-Perso oder Elster-Zertifikat? Software vom Markt oder vom Staat? Die Onlineautozulassung zeigt, warum Deutschland bei der Digitalisierung so langsam vorankommt: Bund, Länder und Kommunen zögern und trödeln. Obendrein lähmen Streitereien alle Beteiligten. Von Christian Wölbert

c't kompakt Schon seit dem Jahr 2006 arbeiten Bund und Länder an der Online-Kfz-Zulassung. Doch erst 2019 startete dieser Dienst nach diversen Auseinandersetzungen und Verzögerungen.

Bislang werden die i-Kfz-Dienste kaum genutzt, 2021 lag Digitalquote bei 0,6 Prozent. Als Hauptgrund dafür gilt der E-Perso.

Ab September will das Bundesverkehrsministerium die Nutzungsquote hochtreiben, unter anderem durch einfachere Abläufe und eine Alternative zum E-Perso. Doch auch um diese Pläne gibt es Streit.

Als Chef der FDP-Fraktion im Bundestag setzt sich Christian Dürr laut seiner Homepage für einen digitalen, modernen Staat ein. Mitte Februar vermeldete er auf Twitter einen Etappensieg: „Ab September wird die Kfz-Zulassung endlich auch digital möglich sein.“

Was Dürr offenbar nicht wusste, und worauf ihn ein anderer Twitter-Nutzer umgehend hinwies: In Deutschland gibt es die Onlinezulassung schon seit Oktober 2019. Im kommenden September will Dürrs Parteifreund und Verkehrsminister Volker Wissing das i-Kfz genannte Verfahren lediglich vereinfachen sowie für Unternehmen wie Autohändler und -hersteller öffnen.