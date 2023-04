Bild: Thorsten Hübner Reichweiten-Check Akkugesundheit bei E-Autos bestimmen Der Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos ist noch jung. Für Kaufinteressenten steht ein Kriterium ganz oben: Reichweite. Die wiederum hängt direkt von der Gesundheit des Akkus ab. Doch wie findet man heraus, wie viel Energie dieser noch speichert? Wir haben den Akku eines Zoe auf drei Arten getestet. Von Sven Hansen

c't kompakt Der „State of Health“ der Batterie ist bei vollelektrischen Autos wie auch Plug-in-Hybriden entscheidend für den Wert des Fahrzeugs.

Die Gesundheit der Fahrbatterie kann man mit einfachen Maßnahmen erhalten.

Viele Fahrzeuge lassen sich vom Laien auslesen, Batteriezertifikate geben mehr Sicherheit.

Man kennt es vom Smartphone: Der Akku ist die Komponente, die über Wohl wie Weh entscheidet und meist auch das Lebensende des Geräts bestimmt. Die Ladeanzeige zeigt zwar bisweilen noch alle Balken, aber rauscht viel zu schnell gegen null – der Akku ist platt, ein Wechsel oft zu teuer.

Nicht anders schaut es bei E-Fahrzeugen aus. Scheinbar verschleißfrei lassen sie sich über Tausende Kilometer bewegen, doch die Batterie leidet still: Durch das ständige Be- und Entladen verändert sich die Zellchemie und die Kapazität sinkt. Am wohlsten fühlt sich ein Akku bei 20 Grad, 50 Prozent Kapazität und leicht massierendem Stromfluss – der E-Auto-Alltag indes sieht oft anders aus.