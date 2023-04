Kein blaues Wunder Smart-TV Metz Blue 55MUD6001 mit Roku-Betriebssystem getestet Der preiswerte Metz Blue 55MUD6001 gehört zur blauen Phase des deutschen Traditionsherstellers Metz. Das 55-Zoll-TV mit Roku-Betriebssystem lässt sich einfach bedienen und witzig personalisieren, hat aber ein paar Schwächen. Von Ulrike Kuhlmann

Mit den klassischen Metz-Modellen wie Lunis, Aura oder Taris hat das getestete Roku-TV 55MUD6001 der Marke Metz Blue wenig gemein. Sein LC-Display steckt in einem schlichten schwarzen Kunststoffgehäuse, es ist schmal eingefasst, aber wegen seines billigen Direct-LED-Backlight ohne Local Dimming recht voluminös. Das unterscheidet den 55MUD6001 schon rein äußerlich von den eleganten Fernsehern der Marke Metz mit dem roten Logo. Allerdings kostet er auch nur 380 Euro.

Für seine junge Serie wirbt Metz mit einem blauen Schriftzug, das klassische Markenlogo des deutschen TV-Herstellers Metz leuchtet rot mit weißer Schrift.

Homescreen und Bedienung

Das Besondere am 55MUD6001 ist sein Betriebssystem: Der Fernseher nutzt das aus den USA stammende RokuOS, das man hierzulande bisher von Streaming-Sticks kennt. In den USA findet man RokuOS bereits in Geräten von Hisense, TCL und Philips.