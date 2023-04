Sonnentor Garagentor mit Solarenergie antreiben Akkus zum Aufladen hin und her zu schleppen kann richtig nervig sein. Das fand auch ein Kollege mit akkugespeistem Garagentoröffner. Wir haben nichtinvasiv ein Solarmodul mit eingebunden – und dabei auch einige Fehler gemacht. Von Andrijan Möcker

c't kompakt 12, 24, 36 und 48 Volt sind nicht nur übliche Akku-Systemspannungen für Photovoltaik.

Auch in vielen anderen Bereichen kommen sie zum Einsatz – in Fahrzeugen etwa 12 und 24 Volt.

Deshalb lässt sich Photovoltaik oft sehr einfach als Ladeunterstützung einbinden – wie bei dem Garagentorantrieb in unserem Fall.

Heise-Kollege Martin Fischer und seine Frau sind seit einigen Monaten stolze Besitzer eines Reihenhauses. Auf der anderen Straßenseite liegt die dazugehörige Garage in Reihe mit einigen anderen, und wie es der Komfort des 21. Jahrhunderts so will, hat diese einen elektrischen Garagentoröffner. Der Nachteil: Vom Haus aus führt keine Spannungsversorgung zur Garage und so wird der Öffner mit Akkus betrieben. Für Martin und seine Frau bedeutete das, alle zwei bis drei Wochen einen Akku zum Laden ins Haus zu tragen – und Gefahr zu laufen, das Tor nicht mehr aufzubekommen, wenn sie es mal vergessen und der Akku sich leert.

Ein Solarmodul auf dem Dach würde das Problem leicht lösen und in einer Redaktion voller Techniknerds ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendjemand das Projekt spannend findet – zum Beispiel Kollege Möcker, der häufig über Photovoltaik schreibt. Frei nach dem Motto „Der Hersteller des Antriebs kocht sicher auch nur mit Wasser“ sind wir also gemeinsam in das Projekt eingestiegen.