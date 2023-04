Bild: Stable Diffusion | Bearbeitung: c‘t Bildmontage Bilder-KI Stable Diffusion lokal installieren und betreiben Es gibt zahlreiche Bilder-KIs im Internet, doch man hat bei Midjourney & Co. nur wenige Versuche frei, bevor man bezahlen muss. Mit Stable Diffusion kann die ganze Familie spielerisch den Umgang mit bilderzeugender künstlicher Intelligenz erlernen. Dafür genügt sogar ein ausrangierter Spiele-PC oder ein älteres Gaming-Notebook. Von Mirko Dölle

Wie sag ichs nur der KI? Der Umgang mit bilderzeugender künstlicher Intelligenz will gelernt sein, es liegen oft nur wenige Wörter zwischen einer tollen Illustration für eine PowerPoint-Präsentation und einer albtraumhaften Dystopie. Mit dem Open-Source-Tool Stable Diffusion WebUI, ohne Cloud-Anbindung im eigenen Heimnetz installiert, kann die ganze Familie nach Herzenslust Bilder generieren und Erfahrungen im Umgang mit der KI sammeln, ohne dass Sie dafür Abonnements abschließen oder Cloud-Server anmieten müssen.

Dank neuer, auf Größe optimierter KI-Modelle genügt für den Betrieb einer Bildgenerator-KI inzwischen ein ausrangierter Spiele-PC oder Mac. Wie Sie StableDiffusion unter Windows und Linux installieren, erfahren Sie nachfolgend in diesem Artikel. Apple-Besitzer sollten zu Seite 58 weiterblättern, dort stellen wir die App Draw Things für Macs, iPhones und iPads vor, die Sie kostenlos in Apples Stores herunterladen und mit den gleichen KI-Modellen und Optionen betreiben können wie Stable Diffusion auf dem PC. Ab Seite 60 erklären wir, wie Sie schon mit wenigen Worten und den richtigen Einstellungen tolle Bilder erhalten und die Formulierungen so wählen, dass das Ergebnis zu Ihren Wünschen passt.